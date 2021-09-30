Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite artırımı için yatırıma ihtiyaç duyuluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin, hem Avrupalı hem de ABD'li markaların radarında olduğunu belirterek, "Avrupa ve ABD merkezli küresel markaların siparişlerinde son dönemde önemli bir artış var. Sektör, eylül ayında yüzde 81 kapasite ile çalıştı. İhracatçı firmalarımızda bu oran yüzde 85'in üzerine çıktı. Bazı firmalarımız siparişleri yetiştirmek için vardiyalı sisteme döndü. Dolayısıyla çok hızla kapasite yaratmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, 2020'de salgına rağmen 17,1 milyar dolarlık ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ödülleri törenle verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İHKİB Başkanı Gültepe, hazır giyim sektörünün ülke ekonomisi için stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, "Üretime, kadınla büyüyen istihdama, tasarıma, katma değerli ihracata, cari açığın kapatılmasına, ülkemizin ve halkımızın refahına iyi geliyoruz. Ülkemizin geçmişinde vardık. İstihdamda ve ihracatta rekorlarla bugün de varız. Dijital altyapımızla, yenilenebilir enerjimizle, yeşil fabrikalarımızla, tasarım ağırlıklı üretimimizle, küresel ölçekteki markalarımızla var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, salgın ile birlikte küresel tedarik zincirindeki değişimin hazır giyim sektörü için yeni fırsatlara kapı araladığını, Avrupalı markaların artık Çin gibi uzak ülkeler yerine tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılama arayışında olduğunu belirtti.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, hem Avrupalı hem de ABD'li markaların radarında. Avrupa ve ABD merkezli küresel markaların siparişlerinde son dönemde önemli bir artış var. Sektör, eylül ayında yüzde 81 kapasite ile çalıştı. İhracatçı firmalarımızda bu oran yüzde 85'in üzerine çıktı. Bazı firmalarımız siparişleri yetiştirmek için vardiyalı sisteme döndü. Dolayısıyla çok hızla kapasite yaratmamız gerekiyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz bir iddiamız var. Biz İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapmak istiyoruz. Bölgesel teşviklerin de katkısıyla Anadolu'da son yıllarda önemli yatırımlara imza attık. Ama çok daha fazlasını yapmalıyız. Anadolu'da sürdürülebilir ve çevre dostu üretim kapasitesine sahip fabrikalarımızın sayısını hızla arttırmalıyız. Eğer çok acil yatırım yapamazsak çok önemli bir fırsatı kaçırabiliriz."

Sektörün ihracat performansını da değerlendiren Gültepe, ocak-eylül dönemlerine bakıldığında en yüksek ihracatı bu yıl gerçekleştirdiklerini, 2021'i 19 milyar doların üzerinde bir rekorla kapatacaklarını bildirdi.

"Bütün sektörlerde inanılmaz bir sipariş yoğunluğu var"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de hazır giyim ve konfeksiyonun, Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tüm illerinde üretim yapan sektörün hem istihdama hem de cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunduğunu aktaran Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir zamanlar, 'Türkiye hazır giyimi Çin'e bırakmalı, bu alandan çekilmeli' diyenler oldu. İyi ki üretmeye, ihracata devam ettiniz. Ülkemizde birçok ilke imza attınız. Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz. Kendinizle gurur duyunuz. Salgın ile birlikte dünya bir değişimin arifesinde. Türkiye'ye çok ciddi bir yönelim gözlemliyoruz. Bütün sektörlerde inanılmaz bir sipariş yoğunluğu var. Dünyadaki değişimi çok iyi okumamız, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Bu süreci iyi yönetebilirsek kısa zamanda çok iyi noktalara gelebiliriz."

2020'de 17,1 milyar dolarlık ihracata en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini Mustafa Gültepe ve İsmail Gülle'den aldı. 50 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalar platin, 20-50 milyon dolar arası ihracat yapan firmalar altın, 10-20 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalar ise gümüş plaket ile ödüllendirildi. İhracatı 2,5-10 milyon dolar arasında olan firmalara bronz, 500 bin-2,5 milyon dolar arasında olanlara ise başarı sertifikası verildi.