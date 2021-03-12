Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1,3 milyar dolar ihracat

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2020 yılın da EHKİB olarak bin 305 üye firma ile birlikte toplamda 167 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve geçen yılki seviyeleri olan 1,3 milyar doları yakaladıklarını belirtti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2020 yılın da EHKİB olarak bin 305 üye firma ile birlikte toplamda 167 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve geçen yılki seviyeleri olan 1,3 milyar doları yakaladıklarını belirtti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2020 yılındın da pandeminin sektöre olan etkilerini, büyüme verilerini ve 2021 yılı hedeflerini anlattı. EHKİB bünyesinde yer alan sektörlerin pandemi sürecinin başlaması ile zor bir döneme girdiğini fakat tüm zorluklara rağmen geçen yılı kötü bitirmediklerini söyleyen Sertbaş, "Pandemi bizim de aslında hızlı başladığımız bir ihracat döneminde maalesef beklenmedik bir gelişme oldu. 2020 yılı ilk 2 ayında hazır giyim ihracat performansımız gayet başarılıydı ancak mart ayıyla birlikte pandeminin olumsuz etkisini hissetmeye başladık sonuç olarak mart-nisan-mayıs döneminde ana ihraç pazarlarımızdaki kısıtlamalar nedeniyle ihracatımızda yüzde 45 oranında azalma oldu. Haziran ayından itibaren dünyada ve ana ihraç pazarımız Avrupa'da önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ihracatımızdan olumlu sinyaller gelmeye başladı. Haziran-Ekim arasındaki dönemde yüzde 22'lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptık. Ayrıca, bu beş aylık periyotta Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ay bazında ihracat lideri olduk" dedi.

Hazır giyim endüstrisi olarak Aralık ayında oldukça iyi performans gösterdikleri söyleyen Sertbaş, "Bu ayda ihracatımız Türkiye genelinde yüzde 25,3, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak ise yüzde 13,9 arttı. Türkiye geneli ve birlik özelinde tüm aralık aylarının ihracat rekorunu kırdık" diyerek Ocak ayının değerlendirmesini yaptı.

"Medikal ürünlerde hibe kalkarsa yıllık ihracata 5 milyar dolar katkı sağlanabilir"

Medikal ürün grubunda uygulanan hibe politikası yüzünden rakipleri ile rekabet etmelerinin zorlaştığını belirten Sertbaş, " 5 adet cerrahi maske ihracatı için 1 adet cerrahi maske, 10 adet koruyucu tulum ihracatı için 1 adet koruyucu tulum ya da 3 adet koruyucu tulum ihracatı için 20 adet cerrahi maske hibe şartı bulunuyor. Sektör olarak koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Medikal ürünlerde hibe şartını kaldırdığımız takdirde küresel talebin yoğun olduğu bu ürün grubunda yıllık ihracatımıza yaklaşık 5 milyar dolar katkı sağlayacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mart-Haziran dönemi ihracat hedefimiz 1,5 milyar dolar"

EHKİB olarak 2020 yılının bütününde bin 305 üye firma ile ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Sertbaş, "Birlik olarak 167 ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve geçen yılki seviyemiz olan 1,3 milyar doları yakaladık. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021 yılı performansının pandemi koşullarındaki gelişmelere bağlı olacağını kabul etmekle birlikte, 2020 yılının getirdiği zorluklar içinde sektör olarak böyle bir performans göstermemiz bizi gelecek için cesaretlendiriyor, daha çok motive ediyor. 2021 yılı ilk 2 ay ihracat rakamlarımızı paylaşmak isterim. Ocak-Şubat döneminde Türkiye geneli ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. EHKİB olarak ise aynı dönemde hazır giyim ihracatımız yine yüzde 1 artışla 236 milyon dolar oldu. 2021 yılında EHKİB olarak ihracat hedefimiz geçen yıl mart-haziran dönemindeki kapanmaların tekrar olmayacağı beklentisiyle 1,5 milyar dolar olarak belirledik" diye konuştu.

"Dijital platformlarda yer almaya çok önem veriyoruz"

Dijital platformlarda yer alma konusunda ki çalışmalarından da bahseden Sertbaş, "Dijital platformlar kapsamında çok önem verdiğimiz AHA Projemizden söz etmek isterim. AHA'nın açılımı Aegean Has Apparel. Bu projemizle Ege Bölgesinde yer alan Hazır giyim üreticilerimizin farklarını tüm dünyanın bilmesini amaçladık. Oluşturduğumuz web sitesinde üye firmalarımızın bilgilerinin yer almasını sağladık, firma kayıtları hızla devam ediyor, ayrıca AHA aracılığı ile tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde dijitalleşmenin önemini hep birlikte kavradık ve firmalarımızın dijital platformlarda tanıtımlarının gerçekleştirilmesini öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Biraz önce de bahsettiğim gibi, birliğimiz üyelerinin ve sektörün uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması amacıyla bir strateji belirlenmesi ve vizyon oluşturulması amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. Yeni yılda öncelik vereceğimiz konuların başında AHA'nın yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı geliyor. Bu projemizin de diğer projelerimiz gibi başarılı olacağını ve ses getireceğini düşünüyorum" dedi.

Sertbaş, konuşmasının devamında "Dijitalleşme konusunda değinmek istediğim bir diğer konu ise genel sekreterliğimiz binasında yer alan ve 360 derece ürün çekim imkanı veren ve üyelerimizin hizmetine sunulan fotoğraf makinamız. Dijital platformlarda ürünlerimizi daha detaylı ve profesyonel şekilde sunmamıza olanak tanıyor" diyerek dijitalleşme konusunda yapıkları diğer bir çalışmayı anlattı.

"Fuarlar ve heyetler yılın ikinci yarısına kaldı"

Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte 2021 yılının ikinci yarısında hayatın yeniden normale dönmesi, seyahat kısıtlamalarının kalkması beklediklerini belirten Sertbaş, "Fiziksel faaliyetlerimizi yılın ikinci yarısı için kurgulamayı planladığımızı ifade etmek isterim. Bu noktada bölgemizin en büyük moda etkinliklerinden birisi "If Weddıng Fashıon İzmir" fuarına değinmek isterim. Bildiğiniz üzere bu yılın başında 15.sini düzenlemeyi düşündüğümüz IF Wedding fuarını pandemi sebebiyle kasım ayına ertelemek durumunda kaldık" dedi.

"Gelinlik, abiye ve damatlık sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında"

Sertbaş, "Gelinlik, abiye ve damatlık sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörlerimiz arasında. İzmir'in bu sektörde merkez konumda olması, bölgemizde önemli üreticilerimizin yer alması sebebiyle mümkün olan en kısa sürede normalleşmeyi arzuluyoruz. Gelinlik ve damatlık sektörünün pandemi öncesi potansiyelini daha da ileri taşıyacağından eminim" diyerek gelinlik, abiye ve damatlık sektörlerinin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara değindi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı