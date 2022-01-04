Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021'i ihracatta rekorlarla kapattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, yıllık ihracatının 20 milyar doların üzerine taşınması, cari açığın kapatılmasında sunulan katkı ve istihdam artışında rekor getiren sektöre ilişkin, "2022 için koyduğumuz en az 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayıp geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisi, 2021'i üç rekorla kapattı.

Yıllık ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak ilk kez 20 milyar doların üzerine taşıyan sektör, cari açığın kapatılmasına da ilk kez 18 milyar dolardan fazla katkı verdi. Sektör üçüncü rekora ise istihdamda imza attı. 2021'de yaklaşık 51 bin kişi için yeni istihdam yaratan sektör, sadece üretimde çalışan sayısını 659 binin üzerine çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektör olarak 2021'de başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirterek, yıl boyu devam eden ham madde krizine rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 18,3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Küresel tedarik zincirindeki değişimin de etkisiyle özellikle yılın ikinci yarısından itibaren siparişlerde yoğun bir artışla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapasite kullanımımız aralık ayında yüzde 83,7'ye ulaştı. Talebe yetişebilmek için kapasite artıran firmalarımızın yeni yatırımları ile yaklaşık 51 bin kişilik yeni istihdam yarattık. Böylece üretimde çalışan sayımızı 659 binin üzerine çıkardık. Yoğun talep ve üretime paralel olarak ihracatta da yedi yıl aradan sonra büyük bir sıçrama yakaladık. 2021'de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızı geçen yıla göre yüzde 18,3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara taşıdık. Ülkemize net 18 milyar doların üzerinde döviz kazandırdık. Eğer ham maddeye erişim sorunları nedeniyle siparişleri geri çevirmek zorunda kalmasaydık, daha yüksek oranlı bir ihracata ulaşabilirdik.

2021'de Almanya ve İspanya başta olmak üzere AB ülkelerine ihracatımızdaki yüzde 20'lik artışın altını özellikle çizmek istiyorum. Son yıllarda istikrarlı şekilde yükselen ABD'ye ihracatımızın da yüzde 19,8 artışla 1 milyar dolar sınırına yaklaşmış olmasını çok önemsiyorum. AB ve ABD'ye ihracatta yakaladığımız yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyorum. Olağanüstü sorunlarla karşılaşmazsak 2022 için koyduğumuz en az 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayıp geçeceğimize inanıyorum. Türkiye son yıllardaki atılımlarıyla küresel alıcılar tarafından hazır giyim tedarikinde en önde gelen üç ülke arasında gösteriliyor. Uluslararası arenadaki bu avantajımız sayesinde orta vade için koyduğumuz 33 milyar dolarlık ihracat hedefimize de kısa zamanda ulaşacağız."

"Bu yıl da en az 50 bin yeni istihdam imkanı yaratabiliriz"

Mustafa Gültepe, Türkiye'de toplam hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini İHKİB üyelerinin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sektörün amiral gemisi olarak, ihracatçı firmaları, salgın ile birlikte hızlanan değişim ve dönüşüme hazırlamak için çeşitli projeler yürüttüklerini bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Moda endüstrisinde yeni dönem iki temel dinamik üzerinde şekilleniyor. Birincisi dijitalleşme, ikincisi ise sürdürülebilir ve çevre dostu üretim. Biz bu iki konu üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşümüne öncülük etmek üzere AB'nin 10 milyon Avroluk hibe desteği ile 'Tasarımdan Üretime Hazır Giyim Sektörü'nün Dijital Dönüşümü Projesi'nde sona yaklaşıyoruz. Proje çerçevesinde kurduğumuz Dijital Dönüşüm Merkezi'ni sektörümüzün hizmetine sunduk. Yine AB'nin hibe desteği ile sektörde karbon ayak izini azaltma hedefiyle hazırladığımız projemizde onay sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz.

Yeşil Mutabakat'a uyum için 'Türkiye Hazır Giyim Sürdürülebilirlik Stratejisi' çalışmasını başlattık. Biz İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapmak için çalışıyoruz. Yatırım teşviklerini fırsata dönüştürerek Anadolu'yu çevre dostu üretim kapasitesine sahip yeşil fabrikalarla donatmaları yönünde firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Ülkemize yönelen siparişleri karşılayabilmek için çok hızla kapasite artıracak yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak özellikle ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle sektör bir süredir finansman sıkıntısı çekiyor. Uygun maliyetli krediye erişim konusunda önümüz açılırsa yatırımları hızlandırıp bu yıl da en az 50 bin yeni istihdam imkanı yaratabiliriz."

İstanbul'da uluslararası hazır giyim fuarı hayali şubatta gerçeğe dönüşüyor

Gültepe, sektör için yıllardır hayal olan İstanbul'da uluslararası hazır giyim fuarı projesini de şubat ayında gerçeğe dönüştüreceklerini bildirdi.

İHKİB çatısı altında fiziki ve sanal fuarlar organize etmek üzere "Istanbul Fashion Connection"ı (IFCO) kurduklarını hatırlatan Gültepe, "Aralık ayında düzenlediğimiz sanal fuarımıza katılan firmalarımızı dünyanın dört bir yanından binlerce nitelikli alıcı ile buluşturduk. 9-11 Şubat tarihleri arasında da fiziki olarak İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarımızı gerçekleştireceğiz. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğinde düzenleyeceğimiz fuarda 300'ü aşkın firmamızı dört kıtadan alıcılarla buluşturacağız. İstanbul Fuar Merkezi'nde 20 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz organizasyonumuzu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız gelecek yıl 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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