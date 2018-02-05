Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızlarına Ödül

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), ihracatta 2 milyon dolar barajını aşan 78 firmayı ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları 2017 Yılı Ödül Töreni"nde konuşan EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye'de hazır giyim sektörünün 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artışla 17 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ihracat tutarıyla otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin 2017'deki 157 milyar dolarlık ihracatına en fazla katkıyı yapan ikinci sektör konumunda olduklarına dikkati çeken Kızılgüneşler, tekstil sektörüyle değerlendirildiğinde ise 25 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye'nin dış ticareti açısından çok önemli bir potansiyel oluşturduklarını vurguladı.

Kızılgüneşler, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında uzun yıllardır ihracatta lider olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Birliğimizden yapılan 2017 yılı ihracatı, 2016'ya göre yüzde 3 artarak 1 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl birliğimizden yapılan ihracatta İspanya, ilk kez Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi. En büyük ilk 5 ihracat pazarımız ise sırasıyla İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya oldu."

Törende geçen yıl 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 78 üye ödüllendirildi.

Platin kategorisinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ödül verildi.

Altın kategorisinde ödül alan firmalar arasında Akar Tekstil Gıda ve Turizm Sanayi Ticaret AŞ, CU Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Era Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Farbe Tekstil Turizm İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, FB Tekstil İhracat ve Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, FG Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ, Maseksport Gıda ve İhracat Maddeleri Tekstil Tarım İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ile VF Ege Giyim Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ yer aldı.

Ayrıca 42 firma bronz, 21 firma da gümüş kategorisinde ödül sahibi oldu.