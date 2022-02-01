Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 2022 hedefi 22 milyar dolar

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı (EHKİB) Burak Sertbaş, "2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum." dedi.

Sertbaş, bir restoranda bir araya geldiği basın mensuplarıyla hazır giyim sektörüyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Sertbaş hazır giyim ihracatının 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde sektörel ihracatta öne çıkan ilk 5 ülkenin Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu ifade eden Sertbaş EHKİB ihracatının ise 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Sertbaş ihracatlarının 2020 yılına göre yüzde 14, 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttığını paylaşarak, en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 5 ülkenin İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD olduğunu belirtti.

İhracat hedeflerine ulaşmada tasarıma yaptıkları yatırımın büyük payı olduğunu düşündüklerini ifade eden Sertbaş, şu bilgileri verdi:

"2022 öngörülerine bakarsak pandemi kaynaklı çok büyük bir aksilik yaşamazsak, hammadde ve navlun kaynaklı maliyet artışları hızımızı kesmez ise 2021 yılındaki başarımızı 2022 yılında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. Sağlam sürdürülebilir altyapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa'ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum.

Önümüzdeki dönemde firmalarımızın sürdürülebilirlik kapasitelerini artırmak bu alandaki yol haritalarını onlara daha iyi anlatabilmek amacıyla birliğimiz, bünyesinde olan çevre mühendisimiz tüm üyelerimize hizmet verecek birebir olarak onlara danışmanlık hizmeti verecektir. Bu doğrultuda firmalarımızın hepsinin karbon ayak izlerini hesaplama, sera gazı emisyonlarını azaltma, atık yönetimi gibi konularda çalışmalarına devam verilecektir."

Burak Sertbaş, 2022 yılında da Türkiye'nin katma değeri en yüksek ihracatını gerçekleştiren ve dönüşüme liderlik eden sektörlerinden biri olarak, sürdürülebilirliği odak noktalarına yerleştirip ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak gayretinde olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2022 yılında da dış pazar etkinliklerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Birliğimiz, ETHİB ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile ortak bir Almanya Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz. Mart ayında Danimarka İstanbul Başkonsolosluğuyla iş birliğinde İzmir'de 2. Danimarka Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Fransız perakende zinciri Monoprix ile de temas halindeyiz. Bu yıl içerisinde üyelerimize yönelik bir faaliyet gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. AHA projemizle ilgili faaliyetlerimize 2022 yılında da devam edeceğiz."