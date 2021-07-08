Hazır giyim sektörü, 2021 yılının ilk yarısında 690 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Türkiye genelinde 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirildi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geleneksel olarak Türkiye'nin açık ara en fazla dış ticaret fazlası veren sektörüdür. Bilindiği üzere imalat sanayinin istihdam deposu olan hazır giyim ve tekstil sektöründe imalat ve perakendede yaklaşık 2 milyon kişi istihdam edilmektedir.

Sektörümüzün kg başı ihracat birim fiyatı Türkiye ortalamasının oldukça üstünde, yüzde 50-55 seviyeleriyle kadın istihdamında da açık ara birinci sektör konumundadır.

2020 yılında tüm sektörler gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü de derinden etkileyen pandemi krizini hızla fırsata çevirerek gösterdiğimiz başarılı performansı 2021 yılının ilk yarısında daha da ileriye taşıdık.

Pandemi öncesi yıl olan 2019'un aynı dönemine göre ise bu yılın ilk yarısında Türkiye geneli ihracatımız yüzde 8 arttı.

EHKİB ihracatımız geçen yıla göre yılın ilk 6 ayında yüzde 31 artışla 690 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 2019 yılına göre ise yüzde 9 arttı. Haziran ayında sektör olarak hem Türkiye hem bölgemizde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Türkiye geneli haziran ayı ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, EHKİB haziran ayı ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 131 milyon dolar oldu.

2021 yılının ilk döneminde Avrupa'da kısıtlamaların ve kapanmaların devam etmesi, Ramazan Bayramı sürecinde ülkemizde yaşadığımız 17 günlük kapanmalara rağmen ihracat rakamlarımızın çok iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki, yıl sonu hedefimizi 1,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Avrupa'da aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte hayatın normale dönmeye başlaması, siparişlerimize doğrudan yansıdı. Yılın ikinci yarısından da oldukça umutluyuz, yıl sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Covid-19 salgınının ana ihraç pazarımız olan Avrupa'yı, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkeleri derinden etkilemesi nedeniyle, hazır giyim endüstrisi pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında konumlandı.

Ancak, bu olumsuz etkileri bertaraf etmek ve Avrupa'daki alıcılarımızla bir şekilde bağımızı koparmamak adına, sanal ticaret heyetleri ve fuarlara birlik olarak katılımlarımızı gerçekleştirdik. 2020 yılında başladığımız sanal organizasyonlara, 2021 yılının ilk yarısında da devam ettik.

2021 yılının şubat ayında gerçekleştirilen Premiere Vision dijital fuarına 19 firmamız ile katıldık ve firmalarımızın uluslararası platformlarda tanıtımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla Premiere Vision'un çevrimiçi pazaryerinde haziran sonuna kadar yer almalarını sağladık.

Mayıs ayında Birliğimizden 14 firmamızın katılımıyla Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğiyle birlikte İspanya Sanal Ticaret Heyeti düzenledik. Heyette toplamda 45 firma yer aldı.

Son dönemlerin en güncel gelişmelerinden biri sürdürülebilirlik olarak karşımıza geldi. Sürdürülebilirlik sektörümüz için bir tercih değil artık bir zorunluluk. Sürdürülebilir bir yapıya sahip olma hedefimiz kapsamında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde modada sürdürülebilir üretim daha da elzem bir şekilde gündeme geliyor.

Bilindiği üzere, sektörümüzün sahip olduğu olumsuz algıyı değiştirmek için pandemi öncesinde çalışmalarımıza başlamış ve 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmiştik. 2021 yılının ilk yarısında da çalışmalarımızı hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan devam ettirdik, yılın ikinci dönemi ise faaliyetlerimizi planlamaktayız.

2021 yılında sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesini yapan ilk Birlik olduk. 'Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Ur-Ge Projeleri' ile firmalarımızın kurumsal ve çevresel alanda dönüşüm sağlayabilmesi için öncelikli olarak profesyonel bir danışmanlık şirketi tarafından ihtiyaç analizi yaptık.

Sonuçlara göre eğitimler ve teknik danışmanlık faaliyetleri kurguladık. Firmaların tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini tespit edip, alınması gereken aksiyonları raporladık. İlerleyen günlerde, firmaların faaliyet ve süreçlerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi, emisyonlarının uluslararası standartlara göre raporlanması, enerji etüdü uygulamalarıyla enerji verimliliğinin artırılması gibi teknik faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz, 2020 yılında ilkini H&M iş birliğiyle başlattığımız ve 2021 yılının ilk yarısında devam ettiğimiz 'Sustaineibility Talks' serimizde, Yeşim Tekstil, Orta Anadolu ve Üniteks ile serilerimizi gerçekleştirdik.

Son olarak, Team Finland ve Finnish Textile and Fashion iş birliği ile Fin ve Türk firmaları arasında bilgi paylaşımı sağlamayı, Yeşil Mutabakat perspektifinde Finli firmaların üreticilerden beklentilerini, iyi uygulama örneklerini ve yenilikçi çözümlerini dinlemeyi amaçladık.

İşbirliklerinin gelişimi ve firmalar arasında bilgi paylaşımının sağlanması açısından önem verdiğimiz 'Sustaineibility Talks' seminerlerimize yılın ikinci döneminde de devam edeceğiz.

Bu sene, pandemi sürecinin etkisiyle temasını "Contact-less" olarak belirlediğimiz ve 16.sını yapacağımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın final organizasyonu, kısıtlamaların kalkması ve toplu organizasyonlara izinlerin başlamasıyla fiziksel olarak düzenlemeyi planlıyoruz.

EHKİB olarak 2021 yılının ilk yarısında öncelik verdiğimiz konulardan biri de AHA (AegeanHasApparel) projemiz oldu. AHA projemizde bölgemizin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtımını hedefledik.

Projemizin yurt içinde ve yurt dışında bilinirliğini artırmak adına çalışmalar yaptık. AHA Projemizle ilgili faaliyetlerimize 2021 yılının ikinci yarısında da devam edeceğiz, hayatın normale dönmesiyle birlikte projemizin basın lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Uzmanlara göre aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte 2021 yılının ikinci yarısında hayat normale dönüyor ve seyahat kısıtlamaları gevşiyor. Dolayısıyla fuarlar ve heyetler gibi fiziksel faaliyetlerimizi yılın ikinci yarısı için kurguluyoruz.

İlk aşamada, İZFAŞ organizasyonunda 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarını Birlik olarak destekliyoruz.

Avrupa'da da seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte Birliğimizce her yıl düzenli olarak milli katılım organize edilen Premiere Vision Manufacturing Paris fuarı eylül edisyonu için başvuruları aldık.

Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ülkelere yönelik fiziksel sektörel ticaret heyetleri organize etmeyi planlıyoruz. 2021 yılının ikinci yarısında önemli pazarlarımız arasında yer alan ABD pazarında da aktif olmayı hedefliyoruz.

2021 yılının ilk yarısında sektörümüzde yeni dönemin trend konuları sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında üyelerimizin kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz/eğitimlerimiz/seminerlerimiz devam edecek.

EİB Sürdürülebilirlik Günleri adı altında gerçekleştirdiğimiz ve geniş bir katılımcı kitlesine ulaştığımız eğitimlerimizi daha kapsamlı olarak tekrar planlamaktayız.

EHKİB olarak projelerimiz 2021 yılının ikinci yarısında da devam edecek. Bildiğiniz üzere Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projemiz gayet başarılı ilerliyor. Başarılı gençlerimizin tekstil mühendisliği bölümlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Yeni yılda da projemizle ilgili tanıtımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.

Projemizin güzel çıktıları yeni projelere başlamak için bize motivasyon sağlıyor. Özellikle tercih döneminin yaklaştığı şu günlerde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Sonuç olarak, EHKİB olarak çalışmalarımız pandemi sürecinde dahi kesintiye uğramadan devam etti.

Pandeminin en yoğun hissedildiği dönemlerde ve kapanma süreçlerinde faaliyetlerimizi dijitale taşıdık. Yıl sonu ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aşılamanın hızlanması ve pandemi etkisinin zayıflamasıyla beraber EHKİB olarak, yılın ikinci yarısında fiziksel faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz.

Kaynak: Bültenler