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Hazır giyim ihracatçılarından "maske" teşekkürü

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, çok kullanımlık bez maske ihracatında izin şartının aranmayacağının duyurulması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı...

Hazır giyim ihracatçılarından
13.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:38

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, çok kullanımlık bez maske ihracatında izin şartının aranmayacağının duyurulması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

Burak Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Mart'ta yayımlanan tebliğ çerçevesinde bez maske ihracatına da cerrahi ve koruyucu maske ile birlikte ön izin şartı getirildiğini hatırlattı.

Çok kullanımlık bez maskelerin cerrahi maske ve koruyucu maske ile aynı statüde değerlendirilmemesi gerektiğini 2 aydır dile getirdiklerini, İhracatçı Birliklerine ve CİMER'e bu konuda çok sayıda başvuru yapıldığını aktaran Sertbaş, girişimlerinin sonuç verdiğini ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün dün tarihli kararıyla çok kullanımlık dokuma ve örgü bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacağının duyurulduğunu belirtti.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Sertbaş, şunları kaydetti:

"Hazır giyim ihracatı yaptığımız müşterilerimiz çok kullanımlık maske talebinde de bulundu. Bugüne kadar müşterilerimize olumlu cevap veremiyorduk. Bez maske pazarının dünya genelinde 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğu hesaplanıyor. Bu pastadan gecikmeli de olsa pay alabileceğimiz gibi, müşterilerimizin taleplerine yetişebileceğimiz için müşteri memnuniyetini de sağlamış olacağız. Çok kullanımlı maske ihracatının yolunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle'ye teşekkür ediyoruz."

Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün salgın sürecinde maske ve koruyucu maske üretimine yoğunlaştığını, Türkiye'de ithalata gerek duyulmadan halkın neredeyse maliyetine bir fiyatla maskeye kavuştuğunu da vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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