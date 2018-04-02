Hazır Beton Sektörü 2017 Yılında 20 Milyar Lira Ciro Yaptı"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörünün geçen yıl yaklaşık 113 milyon metreküp üretimle 20 milyar lira ciro yaptığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 30 yıldır uğraş veren THBB'nin 31. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Birlik merkezinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye'nin 2017 yılının son çeyreğini yüzde 7,3, yılın genelini ise yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla kapattığını belirterek, bu başarının en önemli mimarlarından birinin inşaat sektörü olduğuna dikkati çekti.

İnşaat sektörü büyüme verilerini değinen Işık, "2016 yılında zincirlenmiş hacim endeks bazında yüzde 5,4 büyüme gösteren inşaat sektörü, bu yıl yüzde 8,9'luk büyümeyle Türkiye'nin büyümesini sırtlamıştır. 2018 yılında ise Türkiye'nin büyüme performansı geride bıraktığımız yıl kadar olamayacaktır. Uluslararası kuruluşların tamamının beklentisi bu yöndedir. Birçok dalgalanmaya rağmen, 2017 yılında, özellikle üçüncü çeyrekte, beklenenin üstünde büyüme gösteren ekonomimiz, 2018 yılında geride bıraktığımız yıl kadar büyüyemeyecektir. Uluslararası kuruluşların tamamının beklentisi bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu.

Beton İzmir 2018 Fuarı 25-28 Nisan'da İzmir'de

Yavuz Işık, hazır beton sektörünün üretim hacmi üzerinden değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablonun çok da olumsuz olmadığını belirterek, sektörün geçen yıl yaklaşık 113 milyon metreküp üretimle 20 milyar lira ciro yaptığını kaydetti.

2017 yılını, reel bazda yüzde 4 büyümeyle kapatacaklarını aktaran Işık, sektörün istihdam performansının da üretim hacmiyle birlikte artış gösterdiğini, son sekiz yılda beton sektörü istihdam kapasitesinin yıllık yüzde 10 civarında arttığını bildirdi.

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine katkısının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra sağladığı istihdam ve imalat sanayisindeki birçok farklı sektöre hareketlilik kazandırması açısından da inşaat sektörü en kritik sektörlerin başında gelmektedir. Konut kredi faizlerinin aşağı çekilmesi, kentsel dönüşüme yönelik yeni düzenlemeler, tapu harcındaki indirim, konut tesliminde KDV düzenlemesi, yabancıların konut alımlarını teşvik eden düzenlemeler gibi pek çok uygulama ile inşaat sektörü geride bıraktığımız 2017 senesinde yeni bir başarı hikayesi yazmıştır. Ekonominin genel seyrinden etkilenmesi beklense de 2018 için de inşaat ve hazır beton sektörü için benzer bir başarı diliyoruz ve bekliyoruz."

Işık, Beton İzmir 2018 Fuarı'nı 25-28 Nisan'da İzmir'de gerçekleştireceklerini bildirerek, gelecek yıllarda üyelerinden gelen talepler doğrultusunda fuarı başka kentlere de taşımayı düşündüklerini belirtti.

Bu sayede yeni üreticilerle bir araya geleceklerine dikkati çeken Işık, Türkiye'nin farklı bölgelerine bir hareketlilik getirmeyi ve üreticileri yeni pazarlarla tanıştırmayı amaçladıklarını vurguladı.