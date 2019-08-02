Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com
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