Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2.08.2019 11:01
Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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