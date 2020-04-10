Hazineye ait "atıl tarım alanları" üretime açılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'inin açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, hazineye ait "atıl tarım alanları"nın üretime açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
10.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:41
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'inin açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, hazineye ait "atıl tarım alanları"nın üretime açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA