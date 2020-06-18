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Hazinenin atıl durumdaki 2,2 milyon metrekare arazisi tarıma açıldı

Kayseri'de, hazinenin atıl durumdaki 2 milyon 200 bin metrekare arazisinde tarımsal üretim başladı.

Hazinenin atıl durumdaki 2,2 milyon metrekare arazisi tarıma açıldı
18.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:12

Kayseri'de, hazinenin atıl durumdaki 2 milyon 200 bin metrekare arazisinde tarımsal üretim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 pilot ilde hazineye ait atıl durumdaki araziler çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bu iller arasında yer alan Kayseri'de, 3 milyon 300 bin metrekare arazinin, tarıma uygun olan 2 milyon 200 bin metrekaresinde ekim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda, 7 pilot ilden biri seçilen Kayseri'de hemen hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması, üretimin artırılması adına çok doğru bir yaklaşımla Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Atıl durumda bulunan arazilere ilişkin bilgileri tüm ilçelerimize ulaştırdık ve bu arazilerde tarım yapılıp yapılamayacağı konusunda arkadaşlarımızdan görüş aldık. Gelen görüşler çerçevesinde de tahsisi yapılan yaklaşık 3 milyon 300 bin metrekarelik alanın 2 milyon 200 bin metrekaresinde tarımsal üretime başladık. Aradaki boş kalan kısımlar, arazinin mevcut yapısından dolayı tarıma müsait olmayan alanlardır. Onun dışında tüm alanlar ekildi."

"Hiçbir alanımızı boş bırakmamak için çaba sarfediyoruz"

Kayseri'nin Türkiye'de atıl durumda bulunan hazine arazilerinden yeniden tarıma kazandırılma konusunda en şanslı il olduğunu vurgulayan Şahin, bu konudan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Kayseri'ye yaklaşık bin 20 ton buğday tohumunun gönderildiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatları doğrultusunda Uzunyayla'dan tutun da Yeşilhisar'a kadar boş kalan yerlerin hepsine yazlık buğday ekimi yaptık. Bununla birlikte kuru fasulye, mercimek ekimi yapıldı, bazı bölgelerde nohut ekimi yapıldı. Çok şükür, biz üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Hiçbir alanımızı boş bırakmamak için tüm ekibimizle beraber çaba sarfediyoruz."

Bünyan'daki cezaevinin arazisine patates ekildi

Bu konuda farkındalık yaratabilmek adına Bünyan'daki cezaevinin 10 dekar arazisine patates ekimi yaptıklarına dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farkındalık yaratmak adına, 10 dönümlük de olsa biz teşkilat olarak oraya da gereken her türlü desteği vereceğiz. Elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu ülkede boş alan bırakmadan, hatta Sayın Bakanımızın da Kovid-19 süreci çerçevesinde değindiği hususlar vardı. Belki evimizin balkonundaki küçük saksılarda bile bunları yapabileceğiz. Çocuklarımıza tarımı sevdirebileceğiz. Bir saksı içerisinde belki bir çilek fidesini yetiştircekler, ondan bir meyve kopardıkları zaman haz alacaklar. Önümüzdeki süreçte onlar da belki potansiyel bir çiftçi veya bir yatırımcı olacaklar. Bunu da bizim şimdiden çocuklarımıza aşılamamız lazım. Bu konuda gereken tüm çabayı sarf ediyoruz."

"Üreticilerin DİTAP'ta bir an önce yer almalarını istiyoruz"

Kimi vatandaşın tek yıllık yem bitkisi, kimisinin çerezlik kabak, kimisinin de ayçekirdeği ektiğini vurgulayan Şahin, bu konuda ülkenin en ufak bir sıkıntısının olmadığını, ambarlarının dolu, tarlalarının ekili olduğunu kaydetti.

Üretimle her şeyin bitmediğini, bundan sonrasında da pazarlanma ağı olduğunu ve Bakanlığın bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üretici ile tüketiciyi ya da satıcıyı bir araya getiriyor. Bu çerçevede de Kayseri'deki üreticilerimizin bu konuya hassasiyet göstermelerini, DİTAP'ta biran önce yer almalarını ve bundan sonraki süreçte de ürettiğimiz ürünlerin DİTAP üzerinden satışının sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:12:13. #1.14#
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