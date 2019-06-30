"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi
- Sergiden detay Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda...
- Sergiden detay
Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi
KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
Kaynak: AA
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07:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...