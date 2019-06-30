"Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi

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Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi

KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından geldiği Kyoto şehrinde, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA