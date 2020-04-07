Hazineden yaklaşık 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 470 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı. Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, bugün 1 milyar 470 milyon lira tutarında 8 Nisan 2020 valörlü, 1820 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek. Kaynak: AA