Hazineden Kambiyo Açıklaması Açıklaması

Hazine Müsteşarlığınca, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin, "Kambiyo rejimiyle ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Söz konusu değişiklikler Türk parası cinsinde kredilerle ilgili herhangi bir düzenleme içermemektedir. Dolayısıyla Bankacılık Kanunu haricinde ilave şartlar ve cezalar getirildiği eleştirisi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çıkan haberlerde eksik veya yanlış bilgilendirme yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Söz konusu kanunun kambiyo rejimine ilişkin düzenleme yapma yetkisini ve kambiyo mevzuatına aykırılıklara ilişkin cezaları düzenleyen çerçeve bir kanun olduğu vurgulanan açıklamada, kambiyo rejiminin düzenlenmesinin kanunla değil, ikincil mevzuatla yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mezkur düzenlemede kambiyo rejimiyle ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Tam tersine yapılan düzenlemeyle kanunda yer alan izin müessesesi kaldırılarak daha liberal bir kambiyo rejimine yönelik adım atılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kredilerde herhangi bir düzenleme içermiyor"

Düzenlemeyle sadece güncelliğini yitiren ve kambiyo mevzuatıyla uyumunu kaybetmiş ceza maddesiyle diğer bazı maddelerde değişiklik yapılmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu değişikliklerin Türk parası cinsinde kredilerle ilgili herhangi bir düzenleme içermediğinin altı çizildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bankacılık Kanunu haricinde ilave şartlar ve cezalar getirildiği eleştirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Döviz kredileri ise kambiyo mevzuatının kapsamında olup şu ana kadar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, ilgili tebliğler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sermaye Hareketleri Genelgesi ile düzenleme altına alınmıştır.

Kanun teklifindeki ceza maddesi ise sadece bu düzenlemelerde yer alan bankaların kontrol yükümlülüğüne atıfta bulunmaktadır. Burada asıl muhatap olarak krediyi kullananlar yer almaktadır. Diğer bir değişiklik yapılan alan ise kambiyo mevzuatının alanına giren konularda yetkisiz işlem yapanlarla ilgilidir. Devletimizin uygulamaya koyduğu düzenlemelere riayet eden ve gerekli tüm vergileri zamanında ödeyen mükelleflerin (yetkili müesseseler ve benzeri) haklarının korunması ve bu yolla haksız rekabetin önlenmesi amacıyla söz konusu değişiklik öngörülmüştür."