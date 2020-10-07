Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün doğrudan satış yöntemi ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün doğrudan satış yöntemi ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 9 Ekim 2020 valörlü, 8 Ekim 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 4 bin 160 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 14 bin 282 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal