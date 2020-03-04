Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

04.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:40

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 6 Mart 2020 valörlü ve 5 Mart 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 18 bin 172 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli 7 bin 552 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

Kaynak: AA