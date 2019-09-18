Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

18.09.2019 16:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16 bin 962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3 bin 985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvilinin ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA