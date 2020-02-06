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Hazineden 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04
Hazineden 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, , Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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