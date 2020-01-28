Hazineden 2,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

28.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2 milyar 925 milyon 980 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 2 milyar 925 milyon 980 bin lira tutarında, 29 Ocak 2020 valörlü ve 26 Ocak 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Kaynak: AA