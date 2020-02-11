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Hazineden 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

11.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:16
Hazineden 2,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 9 Şubat 2022 itfa tarihli Türk lirası cinsi kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi. İhraç tutarı, 2 milyar 204 milyon 680 bin lira oldu.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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