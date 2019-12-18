Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon avro tutarında DİBS ihraç edildi.
Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.