Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

18.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon avro tutarında DİBS ihraç edildi.

Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

Kaynak: AA