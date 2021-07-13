Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 143 milyon 740 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 143 milyon 740 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 1 milyar 143 milyon 740 bin lira tutarında, 14 Temmuz 2021 valörlü, 12 Temmuz 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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