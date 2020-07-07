Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı. Kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında, 8 Temmuz 2020 valörlü, 6 Temmuz 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek. Kaynak: AA