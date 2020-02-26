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Hazineden 1,1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,1 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

26.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:26
Hazineden 1,1 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,1 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde, dolar cinsi kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, bugün 1 milyar 100 milyon dolar tutarında 28 Şubat 2020 valörlü, 25 Şubat 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Banka tarafından iletilecek.

Kaynak: AA

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