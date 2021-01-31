Hazine yeni haftada tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
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Hazine yeni haftada tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

31.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:52
Hazine yeni haftada tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 Şubat Çarşamba günü avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 Şubat Çarşamba günü avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı yapacak.

Bakanlığın yayımladığı Şubat-Nisan 2021 dönemi İç Borç İhraç Takvimi'ne göre, ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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