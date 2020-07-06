Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Kaynak: AA