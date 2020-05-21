Hazine yarın kira sertifikası satışı ve bono ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.
21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:55
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığın Mayıs-Temmuz 2020 dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın 27 Mayıs valörlü, 6 ay (182 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.
Ayrıca, 27 Mayıs valör tarihli, 6 ay (196 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracına ilişkin ihale de yarın yapılacak.
Kaynak: AA