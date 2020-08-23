Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Kaynak: AA