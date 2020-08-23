Hazine yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
23.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA