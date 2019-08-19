Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

19.08.2019 14:30
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Diğer ihalede ise 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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