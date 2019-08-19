Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

19.08.2019 14:30

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Diğer ihalede ise 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA