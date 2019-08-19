Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Diğer ihalede ise 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.