Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1596 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi