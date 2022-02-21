Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 4 yıl (1596 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.