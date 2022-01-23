Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, iki yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.