Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü ise 2 ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Pınar Deniz Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Alex Teixeira Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:39:25. #1.17#