Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak.
27.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleyle 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Ayrıca, 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA