Hazine yarın bir ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleyle 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Ayrıca, 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kaynak: AA