Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
04.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: AA