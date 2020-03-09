Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA