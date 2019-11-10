Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

İlk ihalede, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı, ikinci ihalede 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

10.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:50
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

İlk ihalede, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,90 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı, ikinci ihalede 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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