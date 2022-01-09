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Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine, yarın 2 ihale düzenleyecek
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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