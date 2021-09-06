Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 549 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök