Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın duyurusuna göre, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1827 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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