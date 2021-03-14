Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
14.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2 bin 436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır