Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

18.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:10
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, ilk ihalede, 15 ay (448 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin, ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihraçları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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