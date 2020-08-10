Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
10.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA