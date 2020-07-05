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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
05.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA

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