Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
05.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA