Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Kaynak: AA