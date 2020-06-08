Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
08.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA