Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA