Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, "Kur riski bankacılık sektörü açısından bir sorun halinde değil. Yine, banka bilançoları ve sektör bilançolarına baktığımızda, Türkiye'nin şu anki içinde bulunduğu dönemde para piyasasının önemli kurumları olan bankalar, mali yapı olarak çok sağlam durumda." dedi.

MHP milletvekilleri, Tbmm Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kovid-19 salgınında Türkiye'de yaşanan olumlu gelişmelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu imkan, istikrar ve kararlılıkla sağlandığını anlattı.

Ersoy, partisinin, adil, tabana yayılmış, hakkaniyetli vergi reformunun, bir an önce hayata geçirilmesini, vergisel teşviklerin tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmesini, verilen teşviklerin ne derece amaca ulaştığı, hangi teşvik araçlarının daha etkili olduğu yönünde etkin izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmasını istediğini anlattı. Ersoy, "Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi tesis edilmelidir. Vergi sistemi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır." diye konuştu.

Ersoy, karmaşık suç örgütlerince oluşturulan ve yönetilen, gerçekte farklı kişilerce kurulduğu halde konuyla alakası olmayan kişiler adına firmalar üzerinden yüksek tutarlarda vergi kayıp ve kaçağına neden olan işlemlerin, Türkiye'deki vergi kaçakçılığı suçlarının büyük bir kısmını oluşturduğuna işaret etti. Mustafa Baki Ersoy, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, vergi kaçakçılığıyla etkin mücadele ve vergi incelemelerinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmasının sağlanmasını istedi.

Türk lirasının değer kaybında ellerini ovuşturup halkı galeyana getirmek için pusuda bekleyen iç ve dış düşmanların, ülke tarihine bakmaları gerektiğini belirten Ersoy, "Bizler istiklal uğruna serdengeçtileriz. Kimse bizi döviz kuruyla, enflasyonla pes ettiremez. Halk bunu, sözde demokrasi çığırtkanlıklarının aslında ne olduklarını çok iyi biliyor. İşte, tam da bu yüzden sandıkta da 'İlla da Cumhur İttifakı' diyor. Bizler ekonomideki olumsuz durumun, vatandaşlarımızın şu an içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bizler çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp sahalara iniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tabana yayılmış, hakkaniyetli vergi reformu hayata geçirilmeli"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'nin vergi sistemindeki en büyük sorunun vergi kaybı olduğunu; bazı vergi mükelleflerinin vergi kaçırmayı veya vergiden kaçınmayı suç olarak görmediğini, hatta bunu kendilerine ait hak olarak öngördüklerini vurgulayarak, "Bir nevi usul halini alan bu davranışın yıkılarak devlete karşı sorumluluk alan birey ve kurumların varlığının artması amacıyla adil, tabana yayılmış ve hakkaniyetli bir vergi reformunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

Kara, kur savaşından etkilenen asgari ücretliler, emekliler, KOBİ'ler, küçük esnaf ve küçük çiftçiler başta olmak üzere, dar ve sabit gelirli vatandaşların gelirlerinde artış sağlanması ve sosyal anlamda refahlarının yükselmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep ederek, "AK Parti hükümetinin enflasyonla ve Türk milletini dolarla diz çöktürmeye yönelik kur oyunlarıyla mücadelesini, tıpkı terörle olan mücadelesi gibi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sahne ve seyirci ilişkisi saygı temeli üzerine kuruludur"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Türkiye'nin siyasi ve askeri adımlarının çıktısının, verilen mücadelenin ve karşılaşılan tehditlerin boyutunu ortaya tam olarak koyması bakımından önemli olduğunu ifade ederek, "Günün sonunda elde edilen bu çıktı aynı zamanda muhalefetin de milli meselelerdeki duruşunu açığa çıkartmaktadır." görüşünü paylaştı.

Son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını anlatan Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"(Konuşanlar) adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez. Sahne ve seyirci ilişkisi bir saygı temeli üzerine kuruludur. Konuğun sunucuya, sunucunun konuğa küfretmesiyle gelinen seviyeyi ve bu durumun ifade özgürlüğüyle savunulmasını Ülkü Ocaklarından yetişen bir birey olarak anlamak mümkün değildir. Ayrıca, reyting uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında izin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ilıcalı ismi acil mercek altına alınmalı, her şeyin daha fazla abonelik ve daha fazla reyting olmadığı ve milletimizin korunması gereken manevi değerlere sahip olduğu kendisine hatırlatılmalıdır."

"Sermaye piyasasında son dönemde önemli adımlar atıldı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Karakaya, Türkiye'nin, sermaye piyasasında son dönemde önemli adımlar attığını; bu alanda ciddi hareketlenme, halka açılma ve finansal araçlardan yararlanma imkanlarıyla yatırımcı sayısında artış görüldüğünü kaydetti. Karakaya, "Bu önemlidir çünkü sermaye piyasasının asli işlevi reel sektöre kaliteli ve uzun vadeli finansman sağlamaktır. Özellikle bu dönem açısından ekonomi politikalarındaki, dış ticaret politikalarındaki bu önemli değişikliklerin yapıldığı bir dönemde sermaye piyasasının hareketlenmesi bu anlamda reel sektörün finansmanı açısından olumlu katkılar sağlayacaktır." sözlerini sarf etti.

BDDK'nin faaliyetlerine de değinen Karakaya, "Birilerinin özellikle bankacılık krizi, döviz krizi olması ve bunların bir şekilde tüm kesimleri çok olumsuz biçimde etkilemesi beklentileri var. Ama mali sistemin sağlamlığı ve gücü bu noktada bu tür çalkantıları daha hafif atlatmamıza neden oluyor." diye konuştu.

Türk mali sisteminin sağlam ayaklar üzerinde oturtulduğuna, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyolarının beklenenin çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz açısından baktığımızda bugün reel sektörün yurt dışına olan döviz borçları 160 milyar civarında ama aynı zamanda bankalardaki mevduat da 260 milyar dolar civarında. Bankalarımızın döviz açığı yok yani döviz kuru riski taşımıyorlar, türev ürünler üzerinden, hatta 6 milyara yakın bir 'long pozisyonu' dediğimiz yani döviz açığı bulunmayan, 'döviz fazlası' diyebileceğimiz, bu anlamda riski elemine etmiş bir finansal yapı ve bilançolar var. Bu anlamda kur riski bankacılık sektörü açısından bir sorun halinde değil. Yine, banka bilançoları ve sektör bilançolarına baktığımızda, Türkiye'nin şu anki içinde bulunduğu dönemde para piyasasının önemli kurumları olan bankalar mali yapı olarak çok sağlam durumda."

MHP'li Karakaya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistikleriyle ekonomideki kaynakların önemli bir kısmının transferinin yapıldığına işaret ederek, "Vebali çok yüksek olan bir konudur. Bunu üretirken vebali olduğu kadar üretilen istatistikler üzerinde bazı manipülatif hareket, söylemler ya da bunların önemini azaltacak farklı gerekçelerle birtakım şeyleri söylemek de en az onlar kadar veballi bir davranıştır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, şahsı adına yaptığı konuşmada, tüm dünyada birçok üründe yüksek fiyat artışları görüldüğünü, Türkiye'de AK Parti hükümetinin bu artışları millete yansıtmadığını anlattı.

Doğal gazı, maliyetinin dörtte biri fiyatına halka sunduklarını belirten Çelik, milletin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gereken adımları atmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Çelik, fiyat artışları karşısında vatandaşın alım gücünü koruyacaklarına; bu bağlamda asgari ücrete yapılacak zam ile memur maaşları için öngörülen artışın önemine işaret etti.

Bu süreçte muhalefetin, dünyada ekonomik bir sorun yokmuş, sadece Türkiye'de fiyat artışları oluyormuş gibi siyaset yaptığını anlatan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancı yatırımcıya Türkiye'nin güvenli ülke olmadığını söylediğini aktardı. Çelik, "Kılıçdaroğlu bunları söylemeye devam etsin, biz Türkiye'yi bu politika ekseninde büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah 2021 yılını da yüzde 10 büyümeyle kapatacağız." açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çelik'in, Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözlerine, "Biz sizi dünyaya şikayet etmiyoruz, ama siz bizi dünyaya rezil ediyorsunuz." karşılığını verdi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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