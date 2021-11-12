Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Bazı arkadaşlarımız, bilerek veya bilmeyerek Türkiye'yi dışarda karalayarak, 'Yatırım yapmayın.' diyerek içinde bulunduğu gemiye zarar veriyor. 'Komşunun evi yansa da yumurtamı pişirsem.' mantığı doğru değildir." dedi.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bir ülke için gelir dağılımının bozulmasından daha kötü bir durum olamayacağını ifade etti. Kur artışının ekonomiye etkilerini sıralayan Şener, kur artışının, Türkiye'nin 445 milyar dolar olan dış borcunu yukarıya taşıdığını belirtti. AK Parti iktidarında döviz kurunun yüzde 900 arttığını söyleyen Şener, iktidarın bütçe dengelerini bozan bir politika uyguladığını savundu.

CHP'li Şener, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin yeni iktidara gelmiş bir parti gibi günübirlik sorunlarla uğraştığını iddia ederek "Demek ki 20 seneyi planlamamışsınız. Bu memleket, 20 yılı feda edilmiş bir ülke mi olacak? Kişi başına milli gelir 2004'tekiyle aynı. Olmaz bu. Enflasyonla, işsizlikle boğuşuyorsun; bir taraftan faizler sorun. Günübirlik çalışan, önünü planlamayan, ülkenin geleceğini toparlamaya yönelik vizyonu ve misyonu olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin ucuz bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Şener, hükümetin bütçe politikasının yeni bir ümit vaat etmediğini öne sürdü.

Şener, kur artışının, enflasyonist politikaları desteklemek anlamına geldiğini belirterek "Ülkenin dövize dayalı borçları var. İç borçlanmaların önemli bir miktarı döviz borçlanmaları ve bunların faizleri, kur arttıkça bütçeye ilave yükler taşımaktadır. Dolasıyla bu aynı zamanda bütçe dengesini de bozar." değerlendirmesinde bulundu.

Cep telefonunu gösteren ve bu ürünün markasının piyasa değerinin Türkiye'nin milli gelirinin 3 katı olduğunu kaydeden Şener, başka ülkelerde üretilen ürünlerin vatandaşın cebinde olmasıyla övünülmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

"Hayatta kalabilecek miyiz?"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türk ekonomisinin hem yüksek faiz hem de yüksek kurla karşı karşıya kaldığını ifade ederek Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlayamadığını, "örtülü şekilde cari açık üzerinden enflasyonu düşürmeye çalıştığını" öne sürdü. Cari dengeyi sağlayacağı varsayılan şeyin "zayıf TL" olduğunu söyleyen Yılmaz, "rekabetçi kur" tanımının literatürde bulunmadığını belirtti. Yılmaz, rekabetçi kurun enflasyondan başka bir şeye neden olmadığını savunarak "Bu durum bir kanamadır. Şöyle düşünülüyor, 'Kan bittiği zaman kan duracak.' Ama hayatta kalabilecek miyiz?" sözlerini sarf etti.

Önemli politika değişikliklerinin uzun vadede ve her kesimin görüşü alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, iktidarın bunu yapmadığını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a "Siz bu politika değişikliğinin neresindesiniz? Enine boyuna tartışıldı mı? Cari açık sebep, sonuç enflasyon tezine mi geldik?" sorularını yöneltti.

İktidarın, ekonomiyi, enflasyonu yatırımcının gündeminden çıkararak, Merkez Bankasının bağımsızlığına saygı duyarak ve büyümenin önündeki dar boğazları kaldırarak düzeltebileceğini savunan Yılmaz, "Artan nüfus ve karşı karşıya olduğumuz sorunları dikkate aldığımızda bu ekonomiyi büyütmekten başka çaremiz yok. Bunun ön koşullarından biri fiyat istikrarını sağlamaktır ama maalesef bunu sağlayamıyoruz." görüşlerini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçede güvenlik harcamalarına ayrılan tutarın, son 6 yılda 45 milyar liradan 246 milyar liraya çıktığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın sunumunda vatandaşa, kadına, doğaya yönelik unsurların bulunmadığını savunan Paylan, emekçinin alım gücünün bittiğini, çiftçinin tarlasına gübre atamadığını öne sürdü. Türkiye'nin büyüdüğü yönündeki söylemlerin, yurttaşların gelir ve refah seviyesiyle alakalı olmadığını anlatan Paylan, "Siz patronlarla, işverenlerle görüşüyorsunuz. Patronları rahatlatacak ve teşvik edecek düzenlemeler yapıyorsunuz. Patronları teşvik ede ede istihdam artsaydı... 6 yıldır patronlara bir masaj yapılmadığı kaldı. Ne istiyorlarsa veriyorsunuz. Sayın Bakan biraz da yoksullarla, işçilerle, emeklilerle, emeklilikte yaşa takılanlarla görüşün." diye konuştu.

"Zenginden alıp yoksula veren" politikalara dönülmesini isteyen Paylan, yurt dışındaki vergi cennetlerine aktarıldığını iddia ettiği kaynakla en düşük emekli aylığının 4 bin liraya yükseltilebileceğini ifade etti.

"Borçlarımızı çevirebilme kabiliyetimiz gayet güzel"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye için 2021 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etme konusunda uluslararası kuruluşların iki aydan beri adeta sıraya girdiğini söyledi.

Türkiye için 2021 büyüme tahminlerini IMF'nin yüzde 5,8'den yüzde 9'a, OECD'nin yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,5'ten yüzde 9'a, Fitch Ratings'in yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye, Moody's'in yüzde 6'dan yüzde 9'a, JP Morgan'ın yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e ve Goldman Sachs'ın yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükselttiğine işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisinin, Orta Vadeli Program'a göre 2021 yılında yüzde 9 büyümesi beklenmekle birlikte çift haneli bir büyüme gerçekleşeceği görülmektedir. 2022 yılında yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. Makroekonomik veriler dikkate alındığında, küresel ölçekteki gelişmeler ve mukayeseli değerlendirmeler, Türkiye ekonomisinin giderek güçlendiğini ve güven kazandığı göstermektedir. Türkiye bir taraftan yüksek oranda büyüme sağlarken, diğer taraftan bütçe açığında ve cari açıkta önemli oranda düşüş sağlamayı başarmaktadır. Bu başarı takdir edilmeyi hak etmektedir."

"Gelirlerimiz, ihracatımız, istihdamımız yükseliyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, salgının tüm dünyada makro ekonomik dengeleri sarstığını belirterek kaptanı iyi olan Türkiye'nin bu krizi en az hasarla atlatmak için gereken tedbirleri aldığını, vatandaşını aç açıkta bırakmadığını ve salgın sürecinde Türkiye ekonomisinin başarılı bir sınav verdiğini anlattı.

AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda olduğunu anımsatan Öztürk, satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin bugün 11. sıraya yükseldiğine işaret etti. Öztürk, dünyanın ilk 10 güçlü ekonomisi arasında yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'nin borçlarını, yüksek maliyetle de olsa ödediğini dile getiren Öztürk, "Bugün karımız, gelirimiz düşer ama dinamik, çalışan Türk iş insanı, çalışanı vergilerini ödüyor. Gelirlerimiz, ihracatımız, istihdamımız zor günlere rağmen yükseliyor ve borçlarımızı çevirebilme kabiliyetimiz gayet güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek "Türkiye'nin dışardaki itibarını hep birlikte savunmak zorundayız. Bazı arkadaşlarımız, bilerek veya bilmeyerek Türkiye'yi dışarda karalayarak, 'Yatırım yapmayın.' diyerek içinde bulunduğu gemiye zarar veriyor. 'Komşunun evi yansa da yumurtamı pişirsem.' mantığı doğru değildir." dedi.

Bu sırada muhalefet milletvekillerinin "Gemi su alıyor." şeklinde laf atmasına Öztürk, "Delenler utansın." karşılığını verdi.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri görüşlerini açıklamaya devam ediyor.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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