Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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