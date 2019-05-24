Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'ın haberine tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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