Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

14.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:26

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye (İBB) Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesinin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, o¨zellikle kredi imkanı sagˆladıgˆımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep ac¸mıs¸tık. Bizim krediyi harekete gec¸irebilmemiz ic¸in Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆından talep edilen Hazine garantisiz dıs¸ borc¸lanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzinler, U¨sku¨dar-Altunizade- U¨mraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini ic¸in 29.11.2019 tarihli yazı ile Bas¸aks¸ehir-Kayas¸ehir Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, C¸ekmeko¨y Sultanbeyli Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, U¨mraniye-Atas¸ehir-Go¨ztepe Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı projeleri ic¸in 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahc¸es¸ehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri ic¸in 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmis¸tir."

Kaynak: AA