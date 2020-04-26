Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
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Maliye, Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

26.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:54
Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Kaynak: İHA

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